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    30 января 2021, 05:27

    Певица Граймс показала, как подстригла сына Илона Маска

    Анастасия Кукова

    Певица Grims, родившая основателю SpaceX, генеральному директору Tesla и миллиардеру Илону Маску сына с именем X Æ A-12, решила сделать своему ребенку такую же уникальную стрижку. Она сообщила, что ее вдохновил на это любимый исторический сериал.
    Певица Граймс показала, как подстригла сына Илона Маска

    У себя в Instagram в сторис она показала, как стрижет восьмимесячного сына в ванной обычными ножницами. 32-летняя певица призналась, на прическу в стиле древних викингов ее вдохновил сериал ВВС «Последнее королевство», который транслирует Netflix.

    Сюжет исторической драмы основан на исторических событиях IX века, когда викинги вторглись в Англию. Это одно из самых любимых шоу Grims, оно основано на серии книг писателя Бернарда Корнуэлла «Саксонские рассказы».

    «Не уверена, что эта стрижка удалась, но теперь он викинг», — написала певица.

    Как отметили журналисты портала Е!, если у нее есть хотя бы половина того же влияния на телевидение, что есть у ее мужа на фондовый рынок, сериал «Последнее королевство» вскоре побъет все рейтинги популярности.

    Илон Макс объяснил, что имя его сына звучит как «Экс Эш Эй-Твелв или Экс Эш Аркэнджел-Твелв», но так и не смог произнести его целиком.