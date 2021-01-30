Певица Граймс показала, как подстригла сына Илона Маска

Певица Grims, родившая основателю SpaceX, генеральному директору Tesla и миллиардеру Илону Маску сына с именем X Æ A-12, решила сделать своему ребенку такую же уникальную стрижку. Она сообщила, что ее вдохновил на это любимый исторический сериал.

У себя в Instagram в сторис она показала, как стрижет восьмимесячного сына в ванной обычными ножницами. 32-летняя певица призналась, на прическу в стиле древних викингов ее вдохновил сериал ВВС «Последнее королевство», который транслирует Netflix.

Сюжет исторической драмы основан на исторических событиях IX века, когда викинги вторглись в Англию. Это одно из самых любимых шоу Grims, оно основано на серии книг писателя Бернарда Корнуэлла «Саксонские рассказы».

«Не уверена, что эта стрижка удалась, но теперь он викинг», — написала певица.

Как отметили журналисты портала Е!, если у нее есть хотя бы половина того же влияния на телевидение, что есть у ее мужа на фондовый рынок, сериал «Последнее королевство» вскоре побъет все рейтинги популярности.

Илон Макс объяснил, что имя его сына звучит как «Экс Эш Эй-Твелв или Экс Эш Аркэнджел-Твелв», но так и не смог произнести его целиком.