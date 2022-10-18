Певица Глюкоза рассказала, в чем заключается секрет счастливых отношений | 360°

Знаменитости 18 октября 2022, 14:32 Певица Глюкоза рассказала, в чем заключается секрет счастливых отношений Глюкоза: людям следует связывать себя узами брака только по большой любви Telegram-канал Глюк’оZа

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Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) в разговоре с изданием PROZVEZD рассказала, в чем заключается секрет счастливого брака.

По словам знаменитости, люди должны вступать в брак исключительно по большой любви. Другой причины быть не должно.

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Сама исполнительница уже 16 лет находится в паре. Она не скрывает, что время от времени в ее браке случаются трудности и разногласия, однако благодаря любви все они преодолеваются.

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Глюкоза уточнила, что без наличия высокого чувства мужчина и женщина со временем просто начнут раздражать друг друга, и их брак может распасться.

«Если ты начинаешь жить с нелюбимым человеком, то любая мелочь в последствие может разметать вас по разным углам», — процитировало РИА ФАН слова певицы.

Звезда призналась, что всегда с пониманием относится к супругу, если тот желает провести время с друзьями. По ее мнению, в паре должно быть время, отведенное исключительно для себя.