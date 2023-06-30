Знаменитости 30 июня 2023, 18:24 Певица Гагарина критически высказалась о музыкальных способностях своей дочери Певица Гагарина заявила, что ее дочь не обладает способностью к музыке

Читать 360tv в

Маленькая дочь Полины Гагариной заявила, что хотела бы стать певицей, как мама. Однако саму исполнительницу не порадовала эта новость. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на «Шоу Воли».

Гагарина раскритиковала музыкальные способности своего ребенка. Она заявила, что дочь не обладает ни слухом, ни голосом.

Реклама

«Голоса нет, слух — просто медведь наступил на ухо. С танцами тоже небольшие проблемы», — высказалась певица.