Знаменитости 23 декабря 2022, 10:58 Певица Ева Власова рассказала о новом клипе с Сергеем Лазаревым

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Исполнитель и композитор, уроженка города Ноябрьска Ева Власова в беседе с «ФедералПресс» рассказала, кто стал инициатором съемок клипа с Сергеем Лазаревым.

По словам девушки, ее вдохновил новогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!».

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«Идея выпустить совместную песню с Сергеем пришла мне во время написания песни „Снег“. На композицию меня вдохновила предновогодняя пора и фильм „Ирония судьбы, или С легким паром!“», — сообщила Власова.

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Артистка отметила во время совместной работы с Сергеем их схожесть. Она считает, что клип удался благодаря трудолюбию Лазарева и их серьезному подходу к работе.