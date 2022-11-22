Знаменитости 22 ноября 2022, 16:18 Певица Ева Польна призналась в особой любви к Петербургу Ева Польна: Питер навсегда в моей крови

Читать 360tv в

Певица Ева Польна в разговоре с журналистами Piter.TV расказала о своем ближайшем концерте в городе на Неве, а также высказала слова любви и благодарности родному городу.

«Я бы сказала так: это моя родина, где бы я ни жила, какими городами и странами ни восхищалась — Питер навсегда в моей крови. Он есть и будет для меня особенным местом», — отметила певица.

Реклама

По ее словам, каждый концерт в этом городе получается каким-то особенным.

Реклама

«Захотелось в это суровое время дать позитива, поднять всем настроение, приободриться, потанцевать», — добавила она.

Для заряда эмоций и вдохновения на творчество певица посещает музеи, выставки, слушает классическую музыку и совершает небольшие путешествия по российским городам.

В начале декабря в Петербурге состоится большой сольный концерт Евы Польны. На WHITE SNOW PARTY она выступит с любимыми хитами поклонников.