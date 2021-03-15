Певица Джанабаева подтвердила, что ждет от Меладзе третьего ребенка

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что ждет от своего супруга Валерия Меладзе третьего ребенка. Она опубликовала в личном Instagram-аккаунте фото, на котором виден ее округлившийся живот, написало ИА Nation News.

В микроблоге певицы появился студийный снимок с подписью «В ожидании». 41-летняя женщина запечатлена в длинном черном платье, рукава которого парят в воздухе. В комментариях артистку поздравили со скорым пополнением семьи такие звезды как певица Зара, жена резидента Comedy Club Анжелика Ревва и модель Виктория Лопырева.

Меладзе и Джанабаева состоят в браке с 2014 года. Певица уже родила музыканту двоих сыновей — Константина и Луку. Также четырех наследников Валерию подарила первая супруга Ирина.

Ранее солистка «ВИА Гра» Ксения Попова рассказала, что для присоединения к группе девушки не должны иметь детей.

«Если ты хочешь погубить свою карьеру в группе „ВИА Гра“, то иди и рожай!» — заявила девушка.

Несмотря на это, к Меладзе можно прийти и легко рассказать про любые события в своей жизни.