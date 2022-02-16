Певица Дубцова рассказала о требовании оголиться на кастинге

Певица Ирина Дубцова рассказала о случае, когда ее попросили раздеться во время кастинга. По словам исполнительницы, она не стала выполнять требование продюсера.

Просьба раздеться прозвучала в адрес Дубцовой еще до ее участия в проекте «Фабрика звезд». Во время прослушивания певица исполнила одну из песен, а затем ей сказали снять с себя одежду.

«Мне говорят: „А теперь раздевайся“. Я так удивилась! Меня попросили раздеться до лифчика и трусов, чтобы они фигуру посмотрели. Я говорю: „До свидания!“ Тогда я поняла, что те разговоры не просто так ведутся, и дыма без огня не бывает», — рассказала Дубцова сайту «Московский комсомолец».

Она отметила, что до этого кастинга не верила в стереотипы о том, что в путь в шоу-бизнес лежит через постель. Исполнительница отметила, что всегда считала подобное мнение надуманным, но собственный опыт показал другую картину.

После победы на «Фабрике звезд» Дубцова стала работать с Игорем Крутым. По словам певицы, в продюсерском центре к ней относились по-человечески и всячески поддерживали.