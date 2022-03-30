Певица Дайнеко будет судиться с бывшем мужем Клейманом

Российская певица Виктория Дайнеко подала в суд на бывшего мужа Дмитрия Клеймана. По ее словам, он перестал платить алименты на их общую дочь. Об этом написала Teleprogramma.pro.

Дайнеко рассказала, что барабанщик платил ежемесячно 10 тысяч рублей на ребенка, однако сумма для нее не имеет значения. Певица решила пойти на принцип и разобраться с бывшим супругом в суде.

«До марта он у нас был в последний раз в начале декабря месяца. Как-то много дел у человека, не находит он свободной минуты. Причем в декабре он был ровно 30 минут», — процитировало слова артистки РИА ФАН.

Недавно у Дмитрия Клеймана родился ребенок от другой жены. Барабанщик сетовал на тяжелое материальное положение, а затем заявил, что не обязан помогать, поскольку является бывшим мужем.