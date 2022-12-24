Знаменитости 24 декабря 2022, 16:47 Певица Чеботина назвала Клаву Коку «любительницей интрижек» Певица Чеботина раскритиковала Клаву Коку за неуместные шутки

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Певица Люся Чеботина рассказала, почему перестала общаться со своей коллегой Клавой Кокой. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Артистки дружили не один один год, но потом между ними произошел конфликт. Чеботина не стала сообщать подробности, но пояснила, что дело было в неуместных шутках со стороны Коки.

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«Мне все-таки кажется, что артист должен быть скромнее. Ей, видимо, захотелось интрижек», — заключила певица.

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