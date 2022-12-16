Знаменитости 16 декабря 2022, 22:20 Певица Буланова рассказала о негативной стороне популярности Певица Буланова заявила, что ее жениха начали травить в социальных сетях

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В последнее время по Сети разлетелась информация о том, что певица Татьяна Буланова выходит замуж за теннисиста Валерия Руднева. Однако радостное событие омрачил хейт, который поступил в сторону будущего супруга исполнительницы. Певица рассказала, что подписчики начали унижать Руднева из-за того, что он младше своей избранницы. Об этом сообщили «7 Дней».

При этом Буланова дала понять, что ее жениха сильно расстраивает подобная критика. Однако это не остановило подписчиков. Женщина заявила, что не понимает, по какой причине на ее возлюбленного обрушился шквал оскорблений. По словам исполнительницы, данная ситуация является обратной стороной известности, написал INFOX.ru.

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«Очень много гадостей в интернете проявилось про Валеру. И меня это тоже касается. Но, если честно, я привыкла к такому… Валере неприятно. Не очень ему хочется читать небылицы про себя. И я о себе тоже чего только не насмотрелась в последнее время. Но что поделать — это обратная сторона популярности», — рассказала Татьяна Буланова.

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