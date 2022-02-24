Американская певица Бритни Спирс рассказала о покушении на свою жизнь со стороны менеджеров. Женщина планирует подать на них в суд. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Instagram-аккаунт знаменитости.

По словам певицы, эти люди работали в компании TriStar Entertainment. При этом женщина не рассказала, в каком именно году произошла эта ситуация. Как предполагают СМИ, покушение могло случиться в тот период, когда Спирс находилась в психиатрической клинике.

«Я думаю, они пытались меня убить. Но со мной ничего не случилось, я не умерла! Никто другой не пережил бы то, что они сделали со мной!», — поделилась Спирс.