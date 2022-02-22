Певица Бритни Спирс получит более $15 млн за свои мемуары

Певица Бритни Спирс в ближайшее время планирует выпустить книгу мемуаров. Она уже заключила договор на издание автобиографической книги. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на CNN.

Спирс заключила контракт с издательством Simon & Schuster. При этом за рукопись она должна получить более 15 миллионов долларов. Как сообщил источник, близкий к певице, она не ставит своей целью ответить на мемуары ее младшей сестры Джейми Линн. Ранее Спирс публично раскритиковала книгу.

Предполагают, что книга будет посвящена карьере певицы, тому, как она добилась высот в музыкальной индустрии. Также Спирс рассказажет о непростых взаимоотношениях в ее семье. На данный момент сама исполнительница не дала комментариев относительно будущего произведения.

Ранее отец Бритни Спирс Джеймс потребовал от дочери возмещения судебных расходов. Он подал на женщину в суд.