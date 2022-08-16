Певица Бьянка поделилась секретом своего творческого успеха

Одна из первых исполнительниц R&B в России Бьянка в беседе с журналистами ИА Nation News раскрыла секрет своего творческого успеха.

По словам артистки, она начала гастролировать с ранних лет, с тех самых пор, когда еще жила в Белоруссии.

«Мои гастроли начались с девяти лет, когда я впервые поехала на конкурс виолончелистов в город Сморгонь, и далее продолжала гастролировать. Была в Германии, почти во всех городах Беларуси. В 17 лет пошли более осознанные гастроли, а в 19 лет я стала сольной певицей под именем Бьянка и начала выступать со своими песнями. Ничего не заставляло меня, в таком возрасте тебе дает энергию мысль о том, что ты хочешь быть круче всех, лучше, чем ты есть, веришь в себя», — отметила певица.

Бьянка добавила, что ее большая мечта — выступить на одной сцене вместе с американским рэпером Eminem.

«Есть огромное желание спеть с Eminem. Я всегда об этом мечтала, у меня даже есть песня об этом — милый юношеский трек, в котором я пытаюсь призвать Eminem сделать фит», — резюмировала артистка.