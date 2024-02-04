Знаменитости 04 февраля 2024, 05:01 Певица Бьянка отбилась от похитителя с «лицом Чикатило» в центре Москвы Мужчина с «лицом Чикатило» попытался похитить певицу Бьянку в центре Москвы РИА «Новости»

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Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) заявила, что ее пытался похитить неизвестный мужчина с «лицом Чикатило» в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Артистка рассказала, что вечером в пятницу, 2 февраля, она поехала на маникюр, но когда уже подходила к салону к ней подбежал незнакомый мужчина с палкой в руке и приказал садиться в машину. Певица громко закричала, похититель испугался и убежал.

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«По описанию певицы, мужчина был высоким — около двух метров, в темном пуховике, а лицом походил на Чикатило», — уточнил канал.

Певица после нападения обратилась к психологу и перестала, по ее словам, чувствовать себя в безопасности, поэтому не выходит одна на улицу. Сейчас ее адвокаты решают, подавать ли заявление в полицию.

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