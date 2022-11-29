Знаменитости 29 ноября 2022, 14:58 Певица Билли Айлиш запишет новый альбом вместе с братом

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Певица Билли Айлиш вместе со своим братом Финнеасом приступила к записи нового альбома. Об этом исполнительница рассказала в интервью изданию Vanity Fair.

«Мы постоянно видимся, и сейчас мы снова начинаем писать музыку. Мы только что начали процесс создания альбома, и это действительно захватывающе», — отметила она.

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Музыкой занимается не только Айлиш и ее брат, но и родители певицы. Они известны своими фольклорными композициями, написало РИА ФАН.

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Премьера последнего альбома Айлиш Happier Than Ever состоялась в 2021 году. В пластинке были представлены 16 композиций.