Знаменитости 19 июня 2023, 15:40 Певица Бабкина призналась, что сохранять заряд энергии ей помогает полноценный сон

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Советская и российская певица, народная артистка России Надежда Бабкина призналась, что оставаться бодрой и сохранять заряд энергии ей помогает полноценный и качественный сон. Об этом она рассказала в эфире программы на НТВ, сообщили «Дни.ру».

Певица продолжает заниматься активной общественной деятельностью и выступать на концертах несмотря на свой возраст. Совмещать все мероприятия и оставаться при этом бодрой ей помогает восьмичасовой сон.

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Бабкина отметила, что если она отдыхает ночью четыре часа, то в таком случае сил на концерты и эфирные шоу не хватает.