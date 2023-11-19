Знаменитости 19 ноября 2023, 05:31 Певица Азиза рассталась с мужем ради любовника на 30 лет младше нее YouTube

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Певица Азиза, которой в следующем году исполнится 60 лет, выступила в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» и поразила поклонников откровениями. Темой передачи были пары с большой разницей в возрасте. Азиза рассказала, что нашла нового любовника на 30 лет моложе нее.

Звезда рассказала, что рассталась с мужем, который был на 17 лет младше нее. Итальянец Алессандро Лорте уехал на родину, уже год супруги живут порознь. Азиза призналась, что не чувствует себя «женой декабриста» и продолжает жить дальше. У нее появился молодой любовник, призналась певица.

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«Дело в том, что я не могу любить нескольких мужчин сразу. У меня есть человек, который… не из Италии. У нас с ним разница 30 лет», — шокировала публику Азиза.

Артистка не раскрыла имени своего кавалера, но выглядела очень счастливой, она считает, что их роман может вылиться во что-то серьезное. Певица не скрывает, что давно мечтает о ребенке.

В июне стало известно, что Азиза отложила церемонию венчания со своим мужем-итальянцем Алессандро Лорте на неопределенный срок. Брак Азиза и Лорте заключили в 2021 году.