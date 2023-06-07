07 июня 2023, 20:00
Певица Аструд Жилберту скончалась в возрасте 83 лет
Бразильская и американская эстрадная певица, звезда жанра босанова Аструд Жилберту умерла на 84 году жизни. Об этом сообщила газета The Guardian.
О смерти исполнительницы в своих социальных сетях сообщил музыкант Пол Риччи. Он подчеркнул ее вклад в бразильскую музыку и добавил, что певица изменила жизни многих людей своей энергией.
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Как сообщил сайт kp.ru, Аструд Жилберту стала популярной благодаря песне Girl From Ipanema.
Музыка
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