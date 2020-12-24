Певица Asti показала фотографии со своей свадьбы

В подписи к посту Анна обратилась к мужу. Девушка призналась ему в любви и сообщила друзьям, что у них с возлюбленным была лишь роспись, а праздничную часть по причине пандемии коронавируса проведут в грядущем году.

«Я никогда еще так сильно не любила. И меня никогда так не любил никто. Я не знала, что такое настоящая, искренняя и целостная любовь. Что такое доверять, что такое знать когда тебя не обманут, не предадут, не бросят», — написала знаменитость.

Подписчики и друзья оставили в комментариях поздравления новоиспеченным супругам.