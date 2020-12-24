24 декабря 2020, 17:15
Певица Asti показала фотографии со своей свадьбы
Украинская певица Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Asti, опубликовала в своем Instаgrаm-аккаунте фотографии со своей свадьбы, которая состоялась накануне. На снимках она в нарядном платье целуется с супругом и обнимает его, пишет «Экспресс газета».
В подписи к посту Анна обратилась к мужу. Девушка призналась ему в любви и сообщила друзьям, что у них с возлюбленным была лишь роспись, а праздничную часть по причине пандемии коронавируса проведут в грядущем году.
«Я никогда еще так сильно не любила. И меня никогда так не любил никто. Я не знала, что такое настоящая, искренняя и целостная любовь. Что такое доверять, что такое знать когда тебя не обманут, не предадут, не бросят», — написала знаменитость.
Подписчики и друзья оставили в комментариях поздравления новоиспеченным супругам.