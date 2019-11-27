Певица Ариана Гранде показала свои настоящие волосы

Обычно певица носит высокий хвост с прямыми накладными прядями, причем не только на сцене, но и часто в повседневной жизни. Поэтому фанаты Арианы Гранде оказались поражены увиденным.

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Оказалось, у певицы очень густые и кудрявые волосы. На видео она стоит на против зеркала и поднимает собранные рукой волосы.

Для концертов Гранде обычно выпрямляет волосы и собирает их в хвост. Недавно она поделилась своими опасениями по поводу того, что многочисленные процедуры с волосами могут сильно испортить b[.

Ее подписчики с восторгом отреагировали на натуральные волосы звезды. Ее завалили вопросами о том, почему она их скрывает, а также посоветовали чаще появляться в таком виде на своих выступлениях.