  • Певица Ариана Гранде показала свои настоящие волосы

    27 ноября 2019, 19:54

    Александра Каширина

    Популярная американская певица Ариана Гранде показала свои настоящие не уложенные волосы в Stоriеs в своем Instagram-аккаунте.
    Певица Ариана Гранде показала свои настоящие волосы

    Обычно певица носит высокий хвост с прямыми накладными прядями, причем не только на сцене, но и часто в повседневной жизни. Поэтому фанаты Арианы Гранде оказались поражены увиденным.

    Певица Ариана Гранде показала свои настоящие волосы | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

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    Оказалось, у певицы очень густые и кудрявые волосы. На видео она стоит на против зеркала и поднимает собранные рукой волосы.

    Для концертов Гранде обычно выпрямляет волосы и собирает их в хвост. Недавно она поделилась своими опасениями по поводу того, что многочисленные процедуры с волосами могут сильно испортить b[.

    Ее подписчики с восторгом отреагировали на натуральные волосы звезды. Ее завалили вопросами о том, почему она их скрывает, а также посоветовали чаще появляться в таком виде на своих выступлениях.