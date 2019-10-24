Певица Анна Калашникова рассказала, чего Ольге Бузовой стоил ее успех

«Каморочка» за 120 млн: Бузова затеяла ремонт в новой квартире Подробнее

Калашникова рассказала, что продвижение и раскрутка начинающего артиста и его творчества — процесс комплексный и трудоемкий.

«Песня может стоить от 50 рублей до миллиона. Нужно платить за текст, если вы не автор, за аранжировку, качественный звук, сведение, аренду студии. Как только вы выпустили песню, желательно ее разместить в iTunes, на все музыкальные площадки. Когда будет клип — разместить на YouTube. Желательно, чтобы песню крутили на радио. Тут тоже все непросто: нужно иметь связи, договоренности, ходить на эти радиостанции, присылать им песни», — объяснила певица.

Анна Калашникова указала, что успех к Бузовой пришел не сразу, однако поддержка аудитории, знакомой с ней еще со времен проекта «Дом-2», блогеров и известных личностей «проломила радиостанции».