Певица Анна Дзюба рассказала, почему покинула Artik и Asti

Украинская певица Анна Дзюба в ближайшее время представит свою новую песню. В ходе пресс-конференции, приуроченной к выходу трека, она рассказала о причинах ухода из группы Artik и Asti. Об этом сообщили Nation News.

«Я не очень хочу разглагольствовать на эту тему и углубляться. Расскажу так, как есть, скажу то, что произошло во мне. Птичка выпрыгнула из гнездышка, потому что она выросла», — отметила певица.

Девушка также выразила Artik огромную благодарность за то, что карьерный рост у них происходил вместе. Она подчеркнула, что их совместный путь был действительно крутым, однако в какой-то момент они оба переросли свой дуэт и решили двигаться дальше самостоятельно.

Дзюба рассказала, что продолжает общаться с Artik (Артемом Умрихиным). Она также посоветовала фанатам обратить внимание на тот факт, что в ее жизни произошел новым творческий этап. Певица призналась, что сейчас подписала контракт с популярным музыкальным лейблом.