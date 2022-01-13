Певица Анна Дзюба рассказала о причинах распада дуэта Artik & Asti

Украинская певица Анна Дзюба раскрыла детали распада поп-дуэта Artik & Asti, в котором она с большим успехом пела несколько лет. Слова артистки опубликовал портал Peopletalk. Певица заверила своих поклонников, что ни с кем не ссорилась — особенно с Артемом Умрихиным, создателем дуэта. Она призналась, что основной причиной для ухода из группы стали просто ее собственные творческие планы и амбиции.

«Птичка выпрыгнула из гнездышка, потому что она выросла. Я благодарна Artik за то, что мы выросли вместе. Мы прошли очень долгий и крутой путь, но каждый артист, наверное, в какой-то момент понимает, что петь в дуэте — это не вечная история. У каждого есть свои амбиции», — заявила Дзюба, отметив, что больше не поддерживает близких отношений с бывшим коллегой.

О том, что дуэт распадается, стало известно буквально несколько месяцев назад. Многочисленные слухи по этому поводу подогрело то, что на тот момент Анна Дзюба не стала комментировать свое решение покинуть состав группы. Тогда только ее коллега подчеркнул, что каждый член коллектива теперь пойдет собственной дорогой, а группа при этом будет двигаться только вперед, но уже в новом составе.