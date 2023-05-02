Знаменитости 02 мая 2023, 16:51 Певица Анита Цой выразила соболезнования семье Юдашкина

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Российская певица, композитор Анита Цой принесла соболезнования семье модельера Валентина Юдашкина. Об этом сообщили News.ru.

Исполнительница отметила, что они с Валентином тесно дружили семьями. Певица пожелала сил жене модельера Марине, которая заботилась о кутюрье на протяжении всей его борьбы с раком.

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Цой подчеркнула, что Юдашкин продолжал создавать новые коллекции именно благодаря поддержке супруги.