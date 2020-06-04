Певица Анастасия обвинила Юлиана в разводе

Не успели поклонники порадоваться счастливому замужеству певицы Анастасии и певца Юлиана, как месяц назад стало известие о том, что артисты разводятся через год после свадьбы. По словам исполнительницы, они с супругом совершенно не понимают друг друга.

«Я старалась всячески этот брак сохранить, хотя он у меня уже в печенках сидел. То счастье, которое я ожидала получить, я ни фига не получила. Сразу после свадьбы начались скандалы, какие-то упреки. Юлиан в качестве друга и в качестве мужа — это разные люди», — заявила артистка.

По словам Анастасии, она просто хотела счастливой жизни рядом с любимым, но Юлиану этого было мало, и он настаивал на том, что им необходим наследник. Артистка поведала, что муж предлагал воспользоваться услугами суррогатной матери или ЭКО, но она отказалась.

«Я категорически, как и наша церковь, против ЭКО, суррогатного материнства. Но он настоял, прекрасно понимая, что в моем не юном возрасте это очень опасно. Я просто пошла на это, на такой риск. А он говорит, что я что-то не хочу. Просто мерзавец», — заявила Анастасия.

Две попытки зачать ребенка с помощью процедуры ЭКО обернулись неудачей, поделилась певица.