Певица Алекса показала новорожденную дочь

Певица Алекса выложила видео с полуторамесячной дочерью Адрианой. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Многих подписчиков умилило видео с ребенком, они написали в комментариях множество комплиментов. Один из них подметил, что девочка — «копия папы».

Ранее певица Юлианна Караулова впервые стала матерью и показала фото новорожденного сына у себя в Instagram. Свою беременность певица скрывала первые несколько месяцев, но зато, когда долгожданный сын родился, сразу сообщила об этом поклонникам и опубликовала фотографию с ребенком.

«Самый важный момент в моей жизни. И самый особенный человек! Спасибо, что выбрал нас, мой невероятный мальчик! Мы с папой не подведем!» — написала Караулова.

Певица рассказывала, что сперва расстроилась, когда узнала пол ребенка. Однако вскоре привыкла к мысли о том, что у нее будет сын, и к рождению ребенка была уже полностью готова к воспитанию мальчика. С отцом ребенка, саунд-продюсером Андреем Черным, Караулова вместе уже несколько лет, но пара пока не спешит заключать брак.