Певица Аланис Мориссетт рассказала об изнасиловании в 15-летнем возрасте

Канадская рок-звезда Аланис Мориссетт в 15-летнем возрасте стала жертвой сексуального насилия. По ее словам, на нее напали сразу несколько мужчин. Об этом рассказала «Газета.ru» со ссылкой на издание Deadline.

В документальном фильме для HBO артистка призналась, что ей потребовались несколько лет терапии после этого случая. Лишь спустя время она осознала, что стала жертвой педофилов.

«Я считала, что все было по взаимному согласию, но мне напоминали: „Эй, тебе же было всего 15, в этом возрасте не может быть взаимного согласия“. И теперь я понимаю, что они были педофилами, это изнасилование», — сообщила певица.

Она не стала раскрывать личности мужчин. Лишь известно, что Мориссетт стала жертвой изнасилования до того, как обрела популярность.