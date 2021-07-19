Певица Адель впервые вышла в свет с новым парнем

Адель пережила тяжелый развод в 2019 году. Фанаты очень переживали за певицу. Девушка сильно похудела, а также отдала своему бывшему мужу Саймону Конекки дом и внушительную сумму денег. Однако сейчас личная жизнь певицы постепенно начала налаживаться. На днях знаменитость посетила баскетбольный матч НБА в компании своего нового парня — Ричарда Пола. Об этом сообщило The Sun.

Фанаты уже давно подозревали, что Адель состоит в новых отношениях. Однако сейчас догадки подтвердились. Новым избранником Адель стал агент баскетболиста Леброна Джеймса Ричард Пол. Мужчина начал свою карьеру в качестве продавца рубашек. Он продал одну из них Джеймсу, когда тот был еще подростком. На данный момент состояние нового бойфренда Адель оценивается в 33,4 миллиона фунтов стерлингов, передали Nation News.

«Рич Пол привел свою девушку на игру и сел рядом с Леброном. Его девушка — Адель. Это первый раз, когда они вместе выходят на публику!» — отметил ведущий ESPN Брайан Виндхорст во время подкаста после игры.