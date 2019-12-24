24 декабря 2019, 23:42
Певица Адель впечатлила фанатов постройневшей фигурой
Обладательница 15 премий «Грэмми» занялась спортом после развода с мужем. Результат поразил поклонников, сообщила «Экспресс газета».
В Instagram певицы появилось ее рождественское фото с популярным персонажем Гринчем. Помимо шутливой атмосферы на снимке, внимание фанатов привлекли изменения во внешности звезды. Поклонники отметили, что она стала значительно более стройной.
Отмечается, что после развода с мужем Адель стала уделять внимание спорту, к которому раньше была равнодушна.