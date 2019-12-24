Певица Адель впечатлила фанатов постройневшей фигурой

В Instagram певицы появилось ее рождественское фото с популярным персонажем Гринчем. Помимо шутливой атмосферы на снимке, внимание фанатов привлекли изменения во внешности звезды. Поклонники отметили, что она стала значительно более стройной.

Отмечается, что после развода с мужем Адель стала уделять внимание спорту, к которому раньше была равнодушна.