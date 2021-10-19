Певица Адель сообщила подробности развода с Симоном Конецки

Певица Адель находилась в отношениях с предпринимателем Симоном Конецки с 2011 года. Из-за сложностей и недопонимания артистка приняла решение развестись. Она отметила, что это для нее стало непростым испытанием. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Это было утомительно, это была действительно тяжелая работа, но я смогла найти время, которое мне было нужно для этого. Чем больше и больше ты откладываешь это, тем хуже и хуже это становится, а я все равно откладывала это в течение многих лет. Но теперь я спокойна как никогда», — процитировала «Газета.ru» слова Адель.

В паре у Адель и Симона Конецки родился сын. Знаменитость отметила, что весь тот сложный путь, который она проходила в последнее время, во многом дал ей возможность написать новый альбом под названием «30». Его выход назначен на 19 ноября.