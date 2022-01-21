Певица Адель расплакалась из-за отмены концертов в Лас-Вегасе

Певица Адель рассказала поклонникам об отмене концертов в Лас-Вегасе. Во время записи видео для своего Instagram артистка не выдержала и расплакалась, написала «Газета.ru».

Она больше суток пыталась избежать отмены выступления, однако из-за опозданий в доставке аппаратуры и из-за того, что половина ее команды заболела коронавирусом, шансов провести шоу не было.

«Послушайте, простите, но шоу не готово. Невозможно было все сделать, я не могу показать вам то, что у меня сейчас есть. Я опустошена», — извинилась она таким образом перед своими фанатами.

На концерте Адель планировала представить зрителям новый альбом «30». О новых датах проведения шоу будет известно позже.