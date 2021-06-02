Певец Витас стал отцом в третий раз

Российский певец Витас сообщил в своем Instаgrаm-аккаунте, что стал отцом в третий раз. Супруга артиста Светлана родила дочь, написала «Экспресс газета».

Девочка появилась на свет 18 мая. Первое время мужчина скрывал от поклонников рождение наследницы. В День защиты детей, 1 июня, Витас опубликовал первое видео со своим третьим ребенком. На ролике музыкант держит малышку на руках.

«Знакомьтесь, Алиса. 18.05.2021», — подписал пост Витас.

Пользователи Сети удивились такой новости. Они не подозревали, что супруга певца была беременна. Поклонники артиста поздравили пару с пополнением в семействе: «Какая радость! Пусть малышка будет счастлива и всегда здорова», «Самый настоящий сюрприз. Мы и не подозревали, что Света беременна».

У Витаса и Светланы уже есть старшая дочь Алла и сын Максим.

Ранее стало известно, что двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков во второй раз стали родителями. Мальчик родился утром 27 мая. Вес — три килограмма 950 граммов, рост — 55 сантиметров.