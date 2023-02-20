Знаменитости 20 февраля 2023, 17:49 Певец Вадим Казаченко рассказал о сложностях съемок в телепроекте «Маска»

Читать 360tv в

Известный российский певец Вадим Казаченко принял участие в телепроекте «Маска». О сложностях, с которыми пришлось столкнуться на съемках проекта, он рассказал сайту kp.ru.

Артист выступал в костюме дикобраза. По словам певца, самой главной сложностью в шоу для него стало отсутствие какого-либо обзора из-за объемного костюма.

Реклама

Казаченко видел только маленький кусочек сцены и терял возможность ориентироваться при любом движении.

Реклама

Певец подчеркнул, что все костюмы, которые надевают участники телепроекта, являются серьезной физической нагрузкой для организма.