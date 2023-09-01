Знаменитости 01 сентября 2023, 18:11 Певец Туриченко рассказал, что в его новый клип войдут кадры со свадебных церемоний поклонников

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Новый клип Кирилла Туриченко на песню «Я хочу любви!» будет состоять из кадров со свадебных церемоний поклонников. Об этом артист рассказал Пятому каналу.

По словам музыканта, после выхода трека его слушатели прислали съемочной команде сотни видеороликов. Туриченко уверен, что песня «Я хочу любви!» станет гимном всех свадебных праздников.

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Отмечается, что солист группы «Иванушки» мечтает о большой семье. Туриченко сделал предложение своей девушке Дарье Тарасовой полтора года назад.