Певец Трофим призвал отказаться от общения в интернете

Люди должны меньше общаться в переписках и уделять больше времени живому общению, считает певец Сергей Трофимов, более известный как Трофим. Об этом он рассказал Ura.ru.

«В наши дни, когда все общаются в основном по интернету, очень сложно в реальности найти человека, который был бы тебе близок, с которым бы ты хотел связать всю свою жизнь. Наше сознание оказалось не готово к научно-техническому прогрессу и нам нужно возвращаться обратно к гуманизму, к простым человеческим ценностям, иначе мы просто попадем в цифровое рабство, и от нас, как от людей, ничего не останется», — считает исполнитель.

Он добавил, что любовь и человеческие отношения требуют работы и постоянного стопроцентного участия обоих людей.

«Я считаю, что любовь — это такая вещь, которую нужно доказывать не то, что ежедневно, ежечасно, ежеминутно, а каждый миг. В это понятие входит и обожание, и поиски компромиссов, и ответственность за судьбу своего человека, и за свою судьбу. То есть это такая серьезная вещь», — сказал Трофим.