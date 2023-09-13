13 сентября 2023, 18:52
Певец Тимур Родригез связал былую популярность КВН с отсутствием альтернативы
Былая популярность КВН связана, прежде всего, с отсутствием альтернативы. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился певиц и телеведущий Тимур Родригез.
Только благодаря этой площадке молодые люди, которые проявляли интерес к юмору, могли заявить о себе.
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«Таланты того времени не представляли себе более заманчивой перспективы развития, если только речь не шла о театре или кино», — сообщил певец.
Сейчас тенденция такова, что не нужно быть талантливым, чтобы стать популярным, добавил он.
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