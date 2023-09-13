Знаменитости 13 сентября 2023, 18:52 Певец Тимур Родригез связал былую популярность КВН с отсутствием альтернативы

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Былая популярность КВН связана, прежде всего, с отсутствием альтернативы. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился певиц и телеведущий Тимур Родригез.

Только благодаря этой площадке молодые люди, которые проявляли интерес к юмору, могли заявить о себе.

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«Таланты того времени не представляли себе более заманчивой перспективы развития, если только речь не шла о театре или кино», — сообщил певец.

Сейчас тенденция такова, что не нужно быть талантливым, чтобы стать популярным, добавил он.