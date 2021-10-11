Певец Стас Пьеха назвал Моргенштерна «карикатурой на отупение музыки»

Певец Стас Пьеха оценил состояние современной музыкальной индустрии России. В интервью «Газете.ru» он рассказал, что старается изучить творчество всех актуальных исполнителей. По словам Пьехи, в его плейлисте сейчас есть треки Скриптонита, Niletto, JONY, Jah Khalib, HammAli & Navai.

Отдельно он отметил, оригинальный состав группы «Аффинаж».

«Меня смущает количество музыки, потому что ее слишком много. На самом деле, со временем я становлюсь более всеядным и стараюсь разобраться в том, что сейчас актуально», — заявил артист.

На вопрос про его отношение к творчеству Моргенштерна Стас Пьеха назвал популярного рэпера настоящим явлением и «правильной карикатурой на отупление современной музыки».

При этом он подчеркнул, что если рэпер предложит ему записать совместный трек, то он отказываться не будет.

«Это зависит от степени дебильности строчек. С другой стороны, чем дебильнее делает Моргенштерн, тем это прикольнее. Я бы согласился», — подчеркнул Стас Пьеха.

Он отметил, что считает Моргенштерна очень неглупым человеком. По его словам, основная беда заключается вовсе не в творчестве исполнителя, а в обществе, которое «не понимает, что над ним стебутся».

О Моргенштерне, как об исполнителе, ранее поделился певец Лев Лещенко. Он отметил, что современные артисты склонны эпатировать общество, чтобы добиться своей популярности. Лещенко признался, что готов поработать с молодыми музыкантами, но для этого он должен увидеть в них настоящий талант. Но пока певец даже не понимает, чем занимаются современные исполнители.