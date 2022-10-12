Певец Стас Михайлов высказался о покинувших Россию артистах | 360°

Знаменитости 12 октября 2022, 18:23 Поделиться Telegram

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Viber Певец Стас Михайлов высказался о покинувших Россию артистах

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За последние месяцы многие артисты и другие знаменитости покинули Россию. Кто-то осуждает их, а кто-то нет. В комментарии для издания «Абзац» своим мнением поделился певец Стас Михайлов.

Певец сказал, что не осуждает уехавших. По его словам, это их выбор, а время расставит все по местам.

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«Всегда рассудят время и люди. Бог все оправит, все встанет на свои места», — сказал Михайлов.

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Он также призвал тех, кто остается в России, держаться вместе в это непростое время.

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