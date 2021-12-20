Певец Шура поругался с командой «Суперстар! Возвращение» из-за хита Лолиты

Певец Шура во время подготовки к шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ поругался с командой проекта. У артиста сдали нервы, когда он репетировал хит Лолиты «Пошлю его на…».

По мнению музыкантов, Шура плохо подготовился и не разобрал партитуру, а редакторы посчитали, что он вообще не выучил песню. Певец в ответ завил, что во всем виноват плохой интернет, написал StarHit.

По данным издания, из-за случившегося переживал и его концертный директор Павел Депершмидт. Он буквально бегал за ним и просил взять себя в руки. Но артист в ответ говорил, что устал, а в какой-то момент обругал помощника матом. От поведения певца все были в недоумении.

Ранее певец уже заявлял, что у него сложный характер, из-за которого у него были проблемы еще со времен школы. Он не делал уроки, не сдавал экзамены и в итоге не получил аттестат.

«Со мной маме было тяжело. У нас были трудные отношения в семье», — признавался Шура.

Конфликт во время репетиции в итоге был улажен. Артист остыл и смог помириться со всеми.