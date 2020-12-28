Певец Шура рассказал, как похудел на 37 килограммов

Шура уточнил, что первое ему ему приходилось питаться только пищей, измельченной в блендере. Сейчас он ест все, что захочет, но немного. Также Шуре пришлось исключить из рациона алкоголь.

Он рассказал, что сильно похудел, и ему стала велика вся одежда. Певцу по душе такое преображение. Кроме того, Шура уточнил, что, возможно, скоро начнет заниматься спортом.