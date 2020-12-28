28 декабря 2020, 13:39
Певец Шура рассказал, как похудел на 37 килограммов
Певец Александр Медведев, более известный как Шура, рассказал, что сильно похудел после операции на желудке. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Шура уточнил, что первое ему ему приходилось питаться только пищей, измельченной в блендере. Сейчас он ест все, что захочет, но немного. Также Шуре пришлось исключить из рациона алкоголь.
Он рассказал, что сильно похудел, и ему стала велика вся одежда. Певцу по душе такое преображение. Кроме того, Шура уточнил, что, возможно, скоро начнет заниматься спортом.