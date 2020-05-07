Певец Шура привел домой свинью

Шура принес домой большую белую взрослую свинью. Теперь пользователи Instagram решают, жить парнокопытному в доме российского певца или нет.

Эстрадный артист выложил в своем аккаунте ролик, в котором на кухне кормит свинью яблоками. Шура признался, что не может решить дальнейшую судьбу животного. Он попросил подписчиков помочь принять решение. «Друзья, посоветуйте, брать/не брать?» — написал он в посте.

При этом певец упомянул, что успел подружиться с парнокопытным. На записи слышно, как он называет гостью «прелестью» и «солнышком». Свинья же во время всего видеоролика наматывала круги вокруг певца и хрюкала.

Подписчики изложили разные точки зрения, отметило ИА Nation News. Кто-то язвительно написал: «Саш, бери в готовом виде уже! Бекон, шашлык, стейк», «Тогда и козу надо, Александр. И кроликов обязательно». Другие же подписчики уверены, что брать надо, причем «точно» и «однозначно».