Певец Шура превратился в Аллу Пугачеву

Фотографией нового имиджа Шура поделился на личной странице в Instagram. Поклонники увидели на его голове светлые кудрявые волосы, в которых запуталась темная корона с бриллиантами.

Путешествие в сказку продолжается. Какого героя напоминаю?», — поинтересовался исполнитель.

В комментариях фанаты решили поделиться своими догадками. Многие из них обнаружили сходство между Шурой и советской и российской эстрадной певицей Аллой Пугачевой. Под публикацией они написали: «Примадонна», «Если убрать бороду и корону, то вылетая Алла Пугачева 80-х. Пришла и говорю», «Алла Борисовна переборщила с гормонами. Результат на лице в виде волосатости».

Другие подписчики решили не угадывать персонажа, но восхитились мастерству перевоплощения артиста. Они написали: «Какие образы крутые, во», «Какая прелесть! , «Саш, ты крут» и «Вам в сказках нужно сниматься. Такой типаж! Куда режиссеры смотрят?».