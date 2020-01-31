    31 января 2020, 15:36

    Певец Шура превратился в Аллу Пугачеву

    Ольга Ситникова

    Российский эстрадный певец и поэт Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, решил сменить образ в новой фотосессии. На снимке артист предстал перед подписчиками в пышном парике и камзоле. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Фотографией нового имиджа Шура поделился на личной странице в Instagram. Поклонники увидели на его голове светлые кудрявые волосы, в которых запуталась темная корона с бриллиантами.

    Путешествие в сказку продолжается. Какого героя напоминаю?», — поинтересовался исполнитель.

    В комментариях фанаты решили поделиться своими догадками. Многие из них обнаружили сходство между Шурой и советской и российской эстрадной певицей Аллой Пугачевой. Под публикацией они написали: «Примадонна», «Если убрать бороду и корону, то вылетая Алла Пугачева 80-х. Пришла и говорю», «Алла Борисовна переборщила с гормонами. Результат на лице в виде волосатости».

    Другие подписчики решили не угадывать персонажа, но восхитились мастерству перевоплощения артиста. Они написали: «Какие образы крутые, во», «Какая прелесть! , «Саш, ты крут» и «Вам в сказках нужно сниматься. Такой типаж! Куда режиссеры смотрят?».