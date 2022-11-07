Певец Шура объяснил причину популярности песен 90-х | 360°

Знаменитости 07 ноября 2022, 12:52 Певец Шура объяснил причину популярности песен 90-х Певец Шура: молодежи надоело петь всякую фигню РИА "Новости"

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Российский певец Шура (Александр Медведев) в беседе с журналистами Teleprogramma.pro объяснил причину популярности песен 90-х, в том числе и своих хитов.

«Я лично в тренде всегда, сам для себя. Вот так работаю и еще отказываю кому-то. А почему существует тренд на те песни? Потому что молодежи надоело петь всякую фигню, и сейчас они перепевают наши хиты», — сообщил артист.

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Он считает, что легче взять и обработать старые песни, чем писать новые.

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Также артист рассказал, как ему удается выглядеть так хорошо. По словам Шуры, он не ест после шести часов, а также ежедневно выходит на прогулку с любимой собакой.

«Я завел собаку породы чихуахуа, гуляю с ней по три часа в день. <…> Пешие прогулки помогают, стимулируют немножко», — резюмировал певец.

Известно, что песня Шуры «Твори добро», написанная более 20 лет назад, вошла в казахстанский учебник по самопознанию. Выбор основывался на том, что композиция прославляла нравственные ценности, неся в себе позитивное звучание.