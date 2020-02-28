Певец Шура излечился от рака и наркозависимости и теперь хочет завести ребенка

По словам артиста, он начала употреблять, потому что чувствовал себя очень одиноко. Но через какое-то время пришло понимание, что это не работает.

Вскоре Шура узнал, что болен тяжелой формой рака. Пять лет исполнитель боролся с болезнью и в итоге победил.

«Я точно знаю, за что мне был дан рак. Не нужно было столько жрать наркоты», — честно признался артист.

Теперь он пересмотрел свои взгляды на жизнь и хочет завести ребенка. Для этого он собирается найти суррогатную мать.