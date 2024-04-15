Знаменитости 15 апреля 2024, 15:46 Певец Шуфутинский: песня «3 сентября» долго не исполнялась на концертах, поскольку не подходила под репертуар

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Российский певец Михаил Шуфутинский признался, что долгие годы не исполнял песню «3 сентября» на концертах, поскольку она не подходила под репертуар того времени. Об этом артист рассказал в беседе с «Москвой 24».

«Ну, это был медляк такой, а это было время, когда дискотека, „Ксюша-Ксюша, юбочка из плюша“ — и вдруг такая пронзительная лирическая песня», — подчеркнул Шуфутинский.

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Певец отметил, что композиция «3 сентября» стала набирать популярность 15 лет назад. Он также добавил, что большое количество разнообразных мемов, посвященных песне, его абсолютно не раздражает, добавил сайт News.ru.