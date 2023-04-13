Знаменитости 13 апреля 2023, 15:43 Певец Шуфутинский отметит свой юбилей на сцене в Санкт-Петербурге

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Российский эстрадный певец, шансонье, заслуженный артист России Михаил Шуфутинский празднует сегодня свой 75-летний юбилей. О том, как исполнитель отметит свой праздник, сообщил его PR-директор в беседе с РИА ФАН.

По словам ассистента, в день рождения певца состоится его сольный концерт в Большом концертном зале Октябрьский в Петербурге. Отмечать свой праздник именно на этой сцене для артиста стало уже доброй традицией, добавила PR-директор.

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В Москве концерт Михаила Шуфутинского состоится чуть позже, 18 апреля в «Крокус Сити Холл».