Певец Шоуа раскрыл причину распада дуэта «Непара»

Популярный в начале 2000-х годов дуэт «Непара» распался из-за сложных отношений внутри музыкальной группы. Певец Александр Шоуа в эфире радиостанции «Москва FM» признался, что устал контролировать Викторию Талышинскую и держать все проблемы в себе.

«Сложно призывать к порядку человека, который не очень серьезно относится к делу. Приходится призывать к элементарным вещам: не пропустить репетицию, не опоздать на выступление, хотя бы прийти трезвым или трезвой на концерт. Я устал это все держать в себе», — поделился Шоуа.

По словам собеседника радиостанции, в жизни его бывшая коллега мнила о себе что-то сверхъестественное, а вот на сцене высказывалась не особо мощно. Шоуа добавил, что управлять музыкальным процессом невозможно, если внутри коллектива у каждого есть свое мнение.

В начале августа певец рассказал о непростых отношениях со своей старшей дочерью Майей. Он поделился, что ушел от первой жены, когда дочке было полгода. Шоуа долго не общался с Майей и не помогал ей деньгами. Потом музыкант осознал свою ошибку, и они помирились, однако дочь так и не смогла до конца его понять и начала игнорировать его звонки и сообщения.