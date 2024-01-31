Знаменитости 31 января 2024, 19:00 Певец Shaman заявил, что полиция не связывалась с ним по поводу «проверки» из-за клипа «Я русский»

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Певец Ярослав Дронов (более известен как Shaman) прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о проверке МВД из-за его клипа «Я русский». В беседе с Life артист отметил, что правоохранители не связывались с ним.

По словам исполнителя, он только что вернулся с гастролей, которые проходили в Новосибирске. Певец намерен продолжить тур.

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Новость о том, что Дронов попал в поле зрения полиции, уже опровергла и официальный представитель ведомства Ирина Волк. Она пожелала звезде творческих успехов.