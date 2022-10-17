Певец SHAMAN выпустил новую песню «Вызов» | 360°

17 октября 2022, 21:12
Певец SHAMAN выпустил новую песню «Вызов»
Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил новую патриотическую песню «Вызов». Об этом рассказало ИА Nation News.
Клип на песню на YouTube-канале певца уже посмотрели более миллиона человек всего за несколько дней. В комментариях поклонники называют песню «взрывным хитом», а самого певца — гордостью России.
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Широкую известность певец получил после песни с названием «Я русский», слова и музыку к которой сочинил сам.
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