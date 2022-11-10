Знаменитости 10 ноября 2022, 19:12 Певец SHAMAN рассказал, в чем смысл его новой песни «Вороны мои» Певец SHAMAN: песня «Вороны мои» о человеке, который умер РИА «Новости»

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Исполнитель SHAMAN 10 ноября выпустил новую песню «Вороны мои». Она об умершем человеке, который борется со своими грехами, рассказал артист сайту kp.ru.

«Ворон — птица смерти, погибели. Поэтому в этой песне я будто лежу в сырой земле — и рядом со мной никого нет, кроме моих грехов, боли», — пояснил исполнитель.

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SHAMAN уточнил, что идея песни появилась от словосочетания «вороны мои», которое случайно пришло ему в голову. Потом оно превратилось в припев, а далее артист сочинил куплеты.

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Для клипа SHAMAN выбрал образ русского богатыря. По сюжету, его персонаж погибает на поле боя, оставляя в мече свою силу.

«Дальше я стал развивать эту тему: в конце клипа я, как потомок этого воина, принял эстафету: взял в руки меч-кладенец», — пояснил артист.

Исполнитель отметил, что идею для клипа придумал сам, режиссером стала Алина Верипя, которая снимала видео на песни «Ты моя» и «Я русский».

Локацией стал лес в 100 километрах от Москвы, в районе Домодедова, пояснил SHAMAN. В съемках участвовали более 50 специалистов, заключил он.